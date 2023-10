“Pipoca” embarca em nova aventura: “São menos oito horas do que em Lisboa”

“Pipoca” mostrou-se no aeroporto, através das redes sociais, mas, entretanto, já revelou o destino final. Trata-se de São Francisco, na Califórnia.

Uma mulher viajada: Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, faz algumas viagens durante o ano. Após ter estado em Zanzibar, a influenciadora rumou até um novo destino.

Nas redes sociais, a “Pipoca” mostrou-se em São Francisco, na Califórnia, com o namorado, Diogo Orvalho, e escreveu: “Tenho memória de peixe, por isso não sei bem em que ano é que vim a São Francisco pela primeira vez”.

“Pode ter sido em 2010, pode ter sido em 2020, sabe Deus. O que eu sei é que nesta cidade sobe-se que é um disparate. Há ruas que têm para aí 1500% de inclinação, já por diversas vezes dei por mim a temer o enfarte. Pessoas idosas deviam proteger-se deste tipo de coisas, mas eu ainda acho que posso. Numa outra nota, aqui são menos oito horas do que em Lisboa. Estou agora a sentar-me para almoçar e já vocês estão a caminho da cama”, continuou.

“Daqui a cinco minutos conto estar a adormecer em cima da mesa do restaurante, que sou uma pessoa de hábitos e não me dou bem com mudanças radicais. Ah, e está bom tempo, sol e coiso. Ninguém perguntou, mas eu sei que há sempre quem se interesse por fenómenos meteorológicos”, concluiu.