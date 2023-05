“Pipoca” ensina como colocar a carteira quando é fotografada

“A Pipoca Mais Doce” recorreu às redes sociais para demonstrar aos seguidores como se deve segurar na carteira quando é fotografada.

Ana Garcia Martins marcou presença num evento de moda e recorreu às redes sociais para partilhar uma curiosidade com os seguidores, num tom muito bem humorado.

“Uma vez, estava a tirar fotos num evento qualquer e alguém disse para eu não agarrar na carteira à pobre. Nunca mais me esqueci e, desde então, tento sempre ter isso em conta, que uma coisa é ser pobre por dentro, outra é parecer pobre por fora”, começou por explicar.

“Problema: não me lembro de qual era a forma certa de agarrar para não parecer uma pacóvia, maneiras que agora, quando é para tirar fotos, pego sempre na carteira em várias posições, que em alguma hei-de acertar. Se isto não são problemas estruturantes da humanidade, então não sei”, continuou.

A influenciadora digital, aficionada pelo Benfica, apresentou-se de vestido verde e esclareceu: “Não me aborreçam com comentários su-per criativos, do género ‘o verde é que é a cor certa para ti’, ou ‘estás quase a mudar para o Sporting’, que para rústica já basto eu que não sei segurar na mala”.