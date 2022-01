“Pipoca” esclarece o porquê de ter excluído o “ex” das redes sociais

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, esclareceu o porquê de ter excluído o seu “ex” Ricardo Martins Pereira das redes sociais.

Depois de se ter separado do ex-companheiro e enfrentado a morte do seu pai, a blogger tem vivido dias de tristeza. Para tentar ultrapassar a relação amorosa falhada, a influenciadora digital preferiu apagar o “ex” das redes sociais.

“Sou muito pela política do ‘não vejo, não sei, não procuro, não quero saber, não me contem’. Vida que segue”, explicou “Pipoca” durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram.

“Tenho momentos em que me sinto triste, óbvio, mas sei que isso está muito mais ligado à morte do meu pai do que a qualquer outra coisa”, prosseguiu Ana Garcia Martins, referindo que “vai ficar tudo bem”.

Aquando da separação do ex-casal, “Pipoca” revelou que Ricardo Martins Pereira terminou a relação por email. “Mandou um email a dizer que afinal já não queria nada daquilo e já não havia reconciliação, na segunda eu meti os papéis para o divórcio, na terça começaram a sair notícias que ele tinha outra pessoa”, lembrou