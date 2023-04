“Pipoca” faz balanço do “Dança Comigo”: “Percebi que adoro dançar”

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, fez um balanço do “Dança Comigo”, da RTP1, que terminou no passado domingo.

Dia de balanço: Ana Garcia Martins partilhou com os seguidores algumas palavras sobre o concurso de dança apresentado por Sílvia Alberto, cuja final foi ganha por Inês Aires Pereira.

“Então, agora com mais calma. Há muito tempo que uma coisa não mexia tanto comigo como o ‘Dança Comigo’ mexeu”, começou por admitir.

“Saí do primeiro programa tão envolvida por toda aquela energia, que foi difícil voltar a achar que a vida de antes também era assim tão vibrante. Era outra dimensão. E quando começou a aproximar-se a altura de voltar aos ensaios, por um lado queria muito repetir, por outro não queria sofrer outra vez aquele atropelo físico e emocional”.

“Estas duas semanas foram duras, desafiantes, várias vezes cheguei a casa e fiquei só a olhar para o teto, a energia sugada e um sentimento de nunca ser suficiente. No primeiro programa aprendi muito e diverti-me. No segundo, aprendi muito, mas a sensação de estar sempre aquém, fez com que desmotivasse. Porque até posso falhar comigo, mas achar que estou a falhar aos outros dá cabo de mim”, acrescentou.

“Devia ter entrado em modo ‘calma, que isto é só um programa’, mas sou francamente má ao nível da relativização e cheguei a um ponto de saturação que me fez criar um countdown mental. O que é logo meio caminho andado para arruinar qualquer tentativa de parecer leve, feliz ou despreocupada”, notou.

“Percebi que adoro dançar, mas também percebi que odeio a pressão que envolve uma coisa destas. Mas depois há o resto, que vai-se a ver e é tudo: as pessoas e a imensa improbabilidade de alguma vez voltar a estar num grupo assim. Não vi outra coisa que não companheirismo, amizade, gargalhadas, elogios, espírito positivo. Entraram pessoas na minha vida que já não vão sair. Porque me acrescentam e isso não acontece muito. O que dá toda uma outra dimensão a esta experiência. E só posso agradecer por isto me ter sido proporcionado”.

“Sobre a vencedora, duas palavras: grande cabra (risos). Mentira, terá direito a um post só para ela, que isto já vai longo e já vos perdi para aí na terceira linha”, rematou a “Pipoca”.