“Pipoca” leva filho Mateus a conhecer futebolista do Benfica

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, levou o filho ao encontro do Benfica com o Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões. No final do jogo, a blogger surpreendeu Mateus.

A também influenciadora digital e o filho assistiram, esta quarta-feira, 5 de outubro, à partida de futebol no Estádio da Luz a contar para a terceira jornada da prova europeia. A noite acabou por se tornar memorável para o mais novo.

No final do encontro, Ana Garcia Martins e o filho conheceram o futebolista Gonçalo Ramos, do Benfica.

“Obrigada, Gonçalo Ramos. Vou ter de ouvir o Mateus a falar sobre isto até 2043: ‘Foi o melhor dia da minha vida, mãe’”, pode ler-se no InstaStories, ferramenta do Instagram, da blogger.

Além de Mateus, a influenciadora digital também é mãe de Benedita. Lembre-se que os dois filhos são fruto do antigo relacionamento amoroso entre a “influencer” e Ricardo Martins Pereira, também conhecido como “O Arrumadinho”.

Ana Garcia Martins namora com Diogo Orvalho, depois de ter assumido publicamente a relação amorosa no final do ano passado. Em setembro, a blogger assinalou o aniversário do companheiro.