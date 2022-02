“Pipoca Mais Doce” arrasadora com a namorada do “ex”: “Separou o papá da mamã”

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, não perdoou a namorada do agora ex-companheiro e mostrou-se arrasadora com Sara Veloso durante um espetáculo no qual inventou uma conversa com o filho mais velho.

“Ó Mateus (o filho), eu sei que ela é super magra porque ela faz maratonas, corre imenso, sabes quem é que também corre muito, amor? São pessoas que têm peso na consciência porque fizeram uma coisa muito feia, como separar o papá da mamã”, atacou a comentadora, conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, para uma plateia do mais recente espetáculo ao vivo de Herman José, citada “Nova Gente”.

Mas, segundo o site da revista, a também comentadora do “Big Brother” (TVI) foi ainda mais longe nas críticas a Sara Veloso, que namora com o “ex”, Ricardo Martins Pereira.

“Mateus, sabes por que é que a nova namorada do papá é assim toda fit e toda em forma? É porque ela não gosta de chocolates, nem de gomas, nem de pipocas. E também não gosta de chupas. Ai não, de chupas gosta”, concluiu “A Pipoca Mais Doce”.

Sobre a partilha do espetáculo com Herman José, Ana Garcia Martins não resistiu a brincar. “Eu com um jovem humorista que se estreou ontem no Campo Pequeno e me pediu para tirar uma foto. Ossos do ofício, temos de ser uns para os outros e apoiar malta em início de carreira”.

“Agora que já me pararam de tremer os rins de tantos nervos, o meu obrigada ao @herman.jose.oficial pela generosidade de me deixar partilhar o mesmo palco do que ele. É o dono disto tudo. E foi uma noite do caraças”, referiu, mais a sério.

Ricardo Martins Pereira tem mantido uma atitude discreta sobre o final da relação com Ana Garcia Martins e a única excepção que abriu foi uma entrevista a Júlia Pinheiro, na SIC.