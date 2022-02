“Pipoca Mais Doce” parte em peregrinação a pé até Fátima

Ana Garcia Martins, conhecida como “Pipoca Mais Doce”, partiu em peregrinação a pé até ao Santuário de Fátima.

Na “esperança de encontrar respostas”, a blogger revelou nas redes sociais que iniciou uma viagem “diferente” até Fátima, este sábado, 8 de maio.

Quilómetro zero. A viagem é diferente para todos os que a fazem. O que os leva ao caminho também. Pessoalmente, não trago pedidos ou promessas para cumprir, só mesmo a esperança de encontrar algumas respostas. E há sempre algumas para encontrar”, afirmou numa fotografia publicada no Instagram, na qual surge com mais quatro pessoas.

“Boa viagem a todos os que rumam a Fátima. ‘Caminhante, não há caminho. O caminho faz-se andando’”, completou ainda.

Várias caras conhecidas reuniram-se nos comentários da publicação para desejar apoiar a também humorista na caminhada.

“Vais encontrar todas as respostas. Tens é que as entender e vão chegar-te na hora certa. Beijo”, destacou o apresentador Cláudio Ramos. “Vai no caminho certo”, referiu também Marta Neves.