“Pipoca Mais Doce” relata noite díficil: “A moer-me o sistema nervoso”

Ana Garcia Martins, conhecida por “Pipoca Mais Doce”, relatou o episódio que lhe perturbou a noite.

A blogger revelou, no perfil de Instagram, que a madrugada desta sexta-feira, 30 de abril, foi particularmente díficil porque mal conseguiu dormir com o alarme do carro de um dos vizinhos.

“Esta noite, acordei por volta das duas da manhã e só voltei a adormecer por volta das sete. Porquê? Porque o alarme de um carro esteve a tocar a noite toda, na minha rua”, afirmou.

“Ora bem, para começo de conversa achava que já ninguém tinha alarme no carro, para aí desde 1984, mas, pelos vistos, sim. E a pergunta que se impõe é para quê ter a m#### de um alarme, se depois ele buzina a noite inteira e o dono da viatura não aparece? Podemos pensar ‘ah, se calhar o dono não estava em casa’, mas, nesse caso, para quê deixar o alarme ligado?” acrescentou, indignada.

“Acham mesmo que eu ou alguém no seu perfeito juízo ouve um alarme de madrugada e pensa ‘deixa-me lá ir de pijama enfrentar um meliante para salvar o carro do vizinho’? Não, estou-me a c#### para o carro do vizinho, de tal maneira que ontem à noite só me ocorriam duas imagens, ir lá com um taco de basebol e desfazer o carro à paulada, de tão enervada que estava, ou esperar que o carro estivesse mesmo a ser assaltado e que os ladrões o levassem às peças”, continuou.

No entanto, a também comediante destacou que “nenhuma das duas hipóteses ocorreu”. “Fiquei só às voltas na cama com aquele ‘fom-fom-fom’ a moer-me o sistema nervoso, a entrar-me cérebro adentro e já com instintos assassinos”, completou.