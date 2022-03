“Pipoca Mais Doce” sobre prendas de Natal dos filhos: “Acabam por não dar valor a nada”

A “Pipoca Mais Doce” decidiu interagir com os seus seguidores e criou um jogo de perguntas e respostas no InstaStories, ferramenta do Instagram.

A “digital influencer”, de 40 anos, respondeu a algumas questões dos seus fãs, nesta quinta-feira, 2 de dezembro, e acabou por fazer algumas revelações.

Um dos internautas que aderiu ao jogo criado pela “blogger” questionou sobre as prendas do Natal: “Costumas dar muitas prendas aos teus filhos ou tens restrições para eles não se ‘estragarem’ com mimo?”.

Ana Garcia Martins prontamente respondeu à pergunta:”Detesto a ideia de o Natal ter de estar associado à quantidade de presentes que os miúdos recebem. Basicamente, só querem rasgar papel e competir entre eles para verem quem recebeu mais coisas. Acabam por não dar valor a nada“, começou por dizer.

“E sei que isto não se passa só com os meus, os meus amigos queixam-se do mesmo. Talvez seja uma coisa geracional, talvez seja por ser tudo muito mais acessível do que era na nossa altura. Mas acho um descontrolo”, rematou.

Recorde-se que a comentadora do “reality show” “Big Brother”, na TVI, é mãe de Mateus, de oito anos, e de Benedita, de dois anos, ambos fruto do casamento que manteve com Ricardo Martins Pereira, mais conhecido por “O Arrumadinho”.