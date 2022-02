“Pipoca” recorda o pai: “O meu amor por ele vai ser para sempre”

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “Pipoca Mais Doce”, recordou o pai que morreu no passado mês de junho.

A blogger homenageou o pai com uma publicação nas redes sociais, esta quarta-feira, na qual destacou a falta que o progenitor lhe faz todos os dias e recordou ainda alguns momentos de ambos.

“Hoje, o Mateus disse ‘cheira a Algarve’ e achei graça ao facto de ele já ter essa noção. O Algarve tem um cheiro diferente de todos os sítios, uma coisa que se sente mais ao fim da tarde e que é assim uma mistura de campo com mar e calor e coisas boas. Não sei explicar, mas é único e faz-me viajar no tempo. Tenho saudades do meu pai todos os dias, mas sabia que era aqui que me ia custar mais já não o ter”, afirmou.

“As melhores memórias foram vividas aqui, em verões intermináveis, com mergulhos na praia, passeios de bicicleta, horas sentados na rua, nas noites de muito calor, petiscadas de conquilhas, tardes a ver a Volta, tantas coisas que fizeram dele o melhor pai e de mim uma sortuda. É aqui que me custa mais, porque foi aqui que ele nasceu, que os meus avós nasceram, que ele se sentia em casa, que tive uma infância estupidamente feliz, que sinto que isto é uma grande parte do que sou”, acrescentou.

“Só queria que pudéssemos ter mais uma daquelas nossas caminhadas à beira-mar, a mão do meu pai sempre no meu ombro, para lhe dizer que o meu amor pelo Algarve vai ser exatamente como o meu amor por ele. Para sempre”, completou.