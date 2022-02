“Pipoca” recupera moda antiga: “Libertem o fato de treino!”

“A Pipoca Mais Doce” acaba de relançar uma moda antiga: o fato de treino. Ana Garcia Martins explica este “grito” de libertação.

Os fãs e milhares de seguidores estão habituados a ver Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, a usar vestidos modernos e elegantes, mas a comentadora do “Big Brother” quer acabar com o mito: o de que o uso do fato treino fica mal.

“Tomei uma decisão de vida e, finalmente, ganhei coragem para partilhá-la convosco”, começou por escrever a “Pipoca” no perfil de Instagram.

“Espero que não dê azo a críticas nem a julgamentos de valor, sobretudo porque é uma decisão ponderada e que esteve a ser amadurecida durante muito tempo, não me lembrei disto assim da noite pró dia”.

“Todos os prós e contras foram pesados na balança, e se hoje avanço com esta notícia é porque estou absolutamente segura e sei que não haverá espaço para arrependimentos. Posto isto, fiquem a saber que a partir de hoje, vou andar de fato-de-treino sempre que puder”, anunciou.

“Pelo menos até inventarem alguma coisinha mais confortável, o que eu duvido. Não se admirem se começarem a ver-me no ‘Big Brother’ de fato-de-treino, no Estádio da Luz de fato-de-treino, a comprar pão de fato-de-treino. Abracei esta ideia e transformei-a na minha causa: de hoje em diante, mais nenhum fato-de-treino será alvo de discriminação ou olhado de lado, porque estou cá eu para sair em sua defesa”.

“Se conhecerem fatos-de-treino que estejam a sofrer em silêncio ou que ainda não tenham conseguido sair do armário, peço-vos que não compactuem com isso. Falem, denunciem, não sejam cúmplices deste flagelo. Hoje pelo meu fato-de-treino, amanhã pelo vosso”, referiu Ana Garcia Martins, em jeito de brincadeira, mas com o seu “modelito” cor de rosa a brilhar na cidade de Guimarães.

“Libertem o fato de treino”, concluiu a “Pipoca”.