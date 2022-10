“Pipoca” revela maiores manias: “Quando ponho gasolina tem de ser um valor redondo”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, partilhou com os seguidores algumas das suas manias.

A influenciadora digital e ex-comentadora do “Big Brother”, da TVI, contou algumas manias desconhecidas, nomeadamente na hora de abastecer o carro, nas compras do supermercado e, até, na hora de vestir.

“Ontem foi dia de Pijaminha ao vivo e, modéstia à parte, foi dos mais divertidos. Falámos sobre manias e, valha-me Deus, que há gente com hábitos assim mesmo a atirar para o sinistro. Tipo… lavar as mãos assim que sai do banho! Enfim, partilho convosco algumas das minhas manias”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Quando ponho gasolina, tem de ser um valor redondo. Tipo, 20 ou 50 euros. Fico ali a pôr gasolina às ‘mijinhas’ para não ultrapassar o número que quero”, começou por referir.

“Visto-me sempre pela mesma ordem, de baixo para cima: cuecas/ soutien/ calças/ camisola”, contou.

“Nos supermercados, nunca tiro o produto que está à frente na prateleira, vou sempre buscar um mais para trás (acho que os da frente estão muito mexericados)”, prosseguiu.

“Tenho de ter sempre um elástico no pulso, quando não tenho fico em nervos e não durmo com partes do corpo fora da cama (tipo mãos ou pés) porque acho que pode aparecer um monstro e agarrar-me”, concluiu.