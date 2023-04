“Pipoca” sobe ao Cristo Rei: “42 anos e nunca tinha subido”

“A Pipoca Mais Doce” aproveitou a véspera de feriado para fazer uma coisa que nunca tinha feito e foi acompanhada pelos filhos.

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, aproveitou a véspera de feriado para fazer uma atividade diferente e recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores.

“42 anos e nunca tinha subido ao Cristo Rei. Foi hoje e levei os miúdos. Já podemos pôr um check! Próxima paragem: Cristo Redentor. Estou a gozar. Mas podia ser”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os seguidores aproveitaram para deixar algumas observações. “A última vez que fui aí foi em 2009, a vista é de facto maravilhosa”, “Tenho 53, sou de Lisboa e sempre aqui vivi e também nunca subi ao Cristo Rei” e “Parabéns mais uma etapa”, são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, no início do mês de abril, a influenciadora recebeu, pela sétima vez, o prémio da “Executiva” que distingue as mulheres mais influentes do país.