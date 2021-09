“Pipoca” sobre a morte do pai: “Houve alguma coisa aqui para dentro que se perdeu irremediavelmente”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, admitiu que está a viver uma fase difícil depois da morte do pai.

A também comentadora do “reality show” “Big Brother” (TVI) voltou ao perfil de Instagram para confessar que se riu pela primeira vez depois de o seu progenitor ter perdido a vida há duas semanas.

” […] Faz amanhã duas semanas que o meu pai morreu e ri-me uma vez com muita vontade. Porque a cena foi tão divertida, surreal e patética que, mesmo a morrer de tristeza, era impossível não rir. Já me ri mais vezes, claro, mas sempre aquela coisa mais para fazer o jeito do que vontade genuína de rir. Acho que houve alguma coisa aqui para dentro que se perdeu irremediavelmente e que não sei se será recuperável”, confessou.

“Já sei, vai lá com o tempo, tudo passa, blá blá blá, mas a vida tem sido tão certeira a enfiar-me chapadas nestes últimos tempos (daquelas que os dedos ficam marcadinhos na tromba), que estou a pensar ficar debaixo do edredom até 2021 passar. Estou assim meio anestesiada, entre o incrédula e resignada, e nem sequer comecei a beber. Ainda”, prosseguiu.

A blogger agradeceu a preocupação dos seguidores. “Agradeço a vossa preocupação, as mil e uma mensagens a perguntar se estou bem, se quero ir passar um tempo a vossa casa, a partilharem histórias de perdas, de divórcios, de desgraças assim em geral. Não me apetece mentir e dizer que estou incrível, porque não estou. Na maior parte do tempo gostava só de ficar no escuro e em silêncio (preferencialmente, sem acesso à internet por tempo indeterminado), mas não dá e a vida tem de transformar-se noutra coisa qualquer e seguir. Posto isto, sigamos, que também pior, não sendo impossível, fica difícil!” rematou.