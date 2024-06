“Pipoca” sobre as marchas populares: “Não vos consigo explicar a loucura que foi”

Dias antes de descer a Avenida, na sequência das marchas populares, “A Pipoca Mais Doce” fez uma reflexão sobre a apresentação no pavilhão.

Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, é madrinha da Marcha da Madragoa, ao lado de Bruno Cabrerizo.

Após a apresentação no pavilhão, que antecede o desfile na Avenida da Liberdade, a influenciadora digital recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão. “Foi a minha terceira ida ao pavilhão com a Marcha da Madragoa e foi, de longe, aquela em que mais me diverti”, escreveu.

“Não vos consigo explicar a loucura que aquilo foi, com uma claque que aguentou estoicamente até à nossa apresentação. Fomos a última marcha a desfilar, o que deu para alimentar bastante o camadão de nervos, mas acho que fechámos aquilo em grande e em muito bom. Dia 12 descemos a Avenida e vamos com tudo! Madragoa, o meu coração é teu”, acrescentou.