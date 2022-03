“Pipoca” sobre o pai: “É uma falta com a qual ainda não sei lidar”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, desabafou sobre as saudades que tem do seu pai e a dificuldade em lidar com a perda.

A comentadora da TVI admitiu que, apesar de não acreditar na existência de um mundo para lá do físico, pediu um sinal ao pai quando estava a passear à noite na praia para que este revelasse se estava, ou não, orgulhoso.

“Há dias estava na praia, à noite, só a olhar para o céu, e dei por mim a pedir ao meu pai que me enviasse um sinal caso estivesse a ver-me e sentisse orgulho em mim. Não sou nada destas m##### esotérico-coiso mas, a verdade, é que passou uma estrela cadente como nunca tinha visto”, confessou.

“Já sonhei com ele algumas vezes mas, em modo acordada, faço por não pensar no meu pai, porque é uma falta com a qual ainda não sei lidar, que me sufoca. E então, se não pensar, é só como ele continuasse em casa, no sítio de sempre, à distância de um telefonema”, prosseguiu.

A blogger sentiu mais falta do seu pai depois da vitória do Benfica contra o Tondela a contar para a Liga Portuguesa. “Ontem custou-me mais. Ligava-lhe sempre, sempre depois dos jogos, a dizer: ‘então o nosso Benfica?’, e ontem não pude fazê-lo, no primeiro jogo na Luz depois de tanto tempo. Liguei à minha mãe, tento manter as tradições, não é igual, mas é o laço que sobra e que também é muito importante”, afirmou.

“Há muita coisa boa a acontecer na minha vida, vou voltar àquele ritmo de fazer 300 coisas ao mesmo tempo e tenho muita pena de não poder contar-lhe. Mas vou estando atenta ao céu. Pode ser que haja mais estrelas cadentes enviadas em meu nome”, concluiu.