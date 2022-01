“Pipoca” surge vestida igual à filha e seguidores ficam “derretidos”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, mostrou-se vestida igual à filha Benedita, de dois anos, e os seguidores ficaram rendidos ao momento.

A influenciadora digital fez as malas e viajou até aos Açores com os filhos, Mateus e Benedita. A aproveitar para descontrair, a blogger publicou uma fotografia de um passeio com a filha.

“Meu queijinho da ilha, mas daqueles que cheiram bem!” escreveu a “Pipoca”, em jeito de brincadeira.

“Fofa”, “Tão lindas”, “Tem uma linda menina”, “Está uma boneca” e “Adorooooo” foram alguns dos elogios por parte de internautas que apareceram na secção de comentários da publicação.

A “influencer” está a aproveitar para descontrair após ter estado ausente das galas ao vivo do “Big Brother” (TVI), que entretanto já terminaram, e das redes sociais. Em entrevista ao “Dois às 10”, “A Pipoca Mais Doce” já tinha assumido que não está nas melhores condições.

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira anunciaram recentemente o término da relação. Quatro anos depois da primeira separação, o casal não está comprometido novamente.