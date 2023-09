“Pipoca” viaja até destino paradisíaco: “Dez horas de voo depois”

Após ter estado em Nova Iorque com o filho mais velho, Mateus, a “Pipoca” elegeu um destino paradisíaco para ir de férias.

Foi há pouco mais de uma semana que Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, surpreendeu o filho Mateus com uma viagem à “cidade que nunca dorme”, Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Agora, a influenciadora digital rumou a um destino paradisíaco. Zanzibar foi a escolha de Ana Garcia Martins: “Dez horas de voo depois… Olá, Zanzibar”, escreveu nas redes sociais.

Face à chuva que se faz sentir um pouco por todo o país, “Pipoca” ainda brincou: “Está a chover em Portugal? Lamentável”.

Recorde-se que, após a viagem surpresa com o filho, Ana Garcia Martins usufruiu de uns dias no Algarve com a filha mais nova, Benedita, e explicou porque a pequena não foi a Nova Iorque. “Tinha decidido que quando o Mateus fizesse dez anos íamos fazer uma viagem só os dois, mãe e filho. Da mesma maneira que quando ela fizer dez anos também fazemos uma viagem as duas”, disse.