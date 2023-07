“Pipoca” viaja até Porto Santo na companhia dos filhos

“A Pipoca Mais Doce” viajou para Porto Santo, Madeira, na companhia dos filhos e partilhou alguns registos nas redes sociais.

Não é novidade que Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, costuma viajar bastante com os filhos. Desta vez, a influenciadora digital rumou até Porto Santo, na Madeira, e recorreu às redes sociais para partilhar a chegada.

“Olá, Porto Santo. Cheguei e conto não fazer rigorosamente nada. Ou seja, o costume”, escreveu na legenda.

Posteriormente, Ana Garcia Martins partilhou uma fotografia dos filhos, onde surgem com camisolas alusivas à ilha.

Recorde-se que, de acordo com a edição de 2023 do estudo “Figuras Públicas e Digital Influencers”, produzido pela “Marktest”, “A Pipoca Mais Doce” é uma das figuras com maior notoriedade espontânea em Portugal.

No pódio, surgem, também, nomes como Cristiano Ronaldo, Cristina Ferreira e Ricardo Araújo Pereira.