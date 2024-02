“Pipoca” viaja para Tóquio: “Entrega tudo aquilo que promete e muito mais”

Depois de ter viajado para Macau, com a Marcha da Madragoa, a “Pipoca” elegeu um novo destino de férias. A influenciadora está em Tóquio, Japão.

Uma viagem pela Ásia: a Marcha da Madragoa representou Portugal nas celebrações do Ano Novo Chinês e a madrinha, “A Pipoca Mais Doce”, viajou com a restante equipa para Macau.

Uma vez que tinha o sonho de conhecer Tóquio, no Japão, Ana Garcia Martins aproveitou o facto de estar “perto” e seguiu viagem. Nas redes sociais, mostrou-se encantada com a capital japonesa.

“Tóquio era a cidade do mundo to-do que eu mais queria visitar. Mas assim desde que me lembro. Maneiras que quando soube que ia a Macau, pensei ‘já que vou para aquelas bandas, porque não esticar um bocadinho mais a corda e dar um salto também ao Japão? Assim como assim, é só mais um voo de quatro horas’. Ainda para mais, com uma amiga a viver em Tóquio já há uns anos, que não só me dava teto como podia ajudar-me a orientar na cidade. Falei com ela e pronto, ficou decidido”, escreveu.

“E 24 horas depois de ter chegado, deixem-me que vos diga: Tóquio entrega tudo aquilo que promete e muito mais. Não há como sair daqui defraudada ou a pensar ‘nhéeee, não era bem disto que estava à espera’. Porque, na verdade, é muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. É um pijaminha de tanta coisa diferente – do mais sofisticado ao mais destrambelhado – que uma pessoa sente-se meio atropelada. Mas em bom”, acrescentou.

“Pareço uma maluca sem critério, a cada passo que dou só me apetece fotografar tudo, experimentar tudo, enfiar o nariz em tudo. Tenho tanta coisa que quero mostrar, que sinto que vamos ter conteúdos de Tóquio até 2032. Ficam as primeiras impressões fotográficas”, rematou.