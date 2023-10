“Pipoca” visita prisão de Alcatraz e explica porque se sente tentada pelo “delito”

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, está em São Francisco, nos Estados Unidos, e visitou uma das prisões mais conhecidas do mundo: Alcatraz.

“A Pipoca Mais Doce” rumou aos Estados Unidos e à cidade de São Francisco, onde apanhou um barco e visitou a prisão de Alcatraz, uma das mais antigas do mundo e que está desativada.

“Um prisioneiro em Alcatraz lia entre 75 a 100 livros por ano. Sinto-me capaz de cometer um (pequeno) delito”, brincou Ana Garcia Martins nas redes sociais.

“Pronto, depois dormiam em celas de 1,65 m de largura por pouco mais de 2 m de comprimento, os que se portavam pior ficavam numa ala às escuras de onde só saíam uma vez por semana, passavam frio (…) e revoltavam-se por não aguentarem mais uma refeição de esparguete”, acrescentou.

“Mas liam. Liam muito. Pondo tudo na balança, ainda me sinto mais tentada para o delito”, disse ainda.

Questionada pelo motivo da visita a Alcatraz, a ex-jornalista e influenciadora digital respondeu: “‘Mas quem é que vai para os States, com tanta coisa fixe para ver, e vai visitar Alcatraz?’”, perguntava ontem alguém nos comentários. “Bem, pelos vistos eu. E pela segunda vez, ainda por cima, que já tinha feito a mesma visita em 2012”.

“E eu até percebo – ainda que mal – que não tenhamos todos os mesmos interesses, mas como assim vir à cidade que alberga a prisão mais famosa do mundo e não ir lá espreitar? A prisão onde esteve o Al Capone! A prisão de onde três criminosos conseguiram escapar depois de estarem uma vida a escavar uma parede com colheres! A prisão que deu origem ao filme “The Rock”, com o Sean Connery e o Nicolas Cage!”, lembrou.

“Pá, é não ter coração. Olhem, eu gostei e acho que se vierem a São Francisco e não visitarem Alcatraz, são só uns grandessíssimos totós. Mas isto sou eu”.