“Pipoca” visita templo em Macau: “Queima-se incenso para eliminar as coisas más”

“A Pipoca Mais Doce” viajou, com a marcha da Madragoa, até Macau, para as celebrações do Ano Novo Chinês. Nas redes sociais, partilhou novos registos.

Macau está em festa: a marcha da Madragoa, da qual “A Pipoca Mais Doce” é madrinha, viajou até à região da China continental para representar Portugal nas celebrações do Ano Novo Chinês.

Nas redes sociais, a influenciadora digital tem partilhado várias registos da viagem. Esta sexta-feira, 9 de fevereiro, visitou o templo A-Má: “No templo de A-Má queima-se incenso para eliminar as coisas más e pede-se às divindades chinesas que tragam prosperidade, felicidade, e por aí vai”, explicou aos seguidores.

“Há quem acenda incensos humildes (eu), há quem alombe com incensos de dois metros, que isto cada um é que sabe a quantidade de coisas más que tem para eliminar. Vale a pena a visita, mesmo que o cheiro do fumo fique entranhado no cabelo até ao próximo ano novo”, concluiu.