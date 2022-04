“Pipoca” de volta para o último “Extra”: “É para a despedida”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, voltou à TVI para participar no último programa do “Extra”.

Após o apresentador Cláudio Ramos ter revelado na gala ao vivo do passado sábado que a influenciadora digital, que tem estado afastada da esfera pública há algum tempo, iria regressar no dia da final do “Big Brother”, eis que a “Pipoca” acabou por voltar mais cedo.

A blogger esteve presente no programa de análise a tudo o que se passa dentro do “reality show”, desta quarta-feira à noite, para se despedir. “É para a despedida. Hoje é o meu último ‘Extra’”, disse.

Nas duas últimas semanas, a “influencer” faltou a duas emissões ao vivo do “Big Brother”, da TVI, e esteve ausente das redes sociais, após ter avisado dos fãs de que iria fazer uma pausa.

No entanto, recentemente, a “Pipoca” partilhou dois vídeos, no InstaStories, ferramenta do Instagram, nos quais surge a passear à beira-mar.