Piscina e amigos: o final de semana de Sara Prata

Sara Prata teve um final de semana de “casa cheia” e contou detalhes desses dias nas redes sociais, nas quais publicou um novo registo com a filha.

Um final de semana de “casa cheia”, com amigos, piscina e comida. Foram assim estes dois últimos dias de Sara Prata e da família, a filha Amélia e o companheiro João Leitão.

Nas redes sociais, a atriz partilhou novos retratos nos quais aparece acompanhada da pequena Amélia e do seu noivo e conta como foi o seu fim de semana no monte alentejano.

“Mergulhos até às 20 horas e com muito calor! Tivemos casa cheia este fim-de-semana com amigos e os bebés pequeninos. Foram horas de banhos, petiscadas e dias sem horários. Viva o verão e o tempo que conseguimos estar juntinhos”, escreveu na legenda das imagens.

Na caixa de comentários, vários elogios foram tecidos à fotografia em família. “Lindos, que família maravilhosa a pequenina é um espetáculo”, “Tão lindos” e “Família querida” foram alguns dos comentários.

No início do mês, dia 9 de agosto, Sara Prata celebrou mais um aniversário e completou 39 anos. “Começo hoje a desenhar os desejos do próximo ano… Portanto venham de lá esses 39, cheios de metas atingidas e surpresas. Porque é isto o que desejo para todos e para mim também”, escreveu.