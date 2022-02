Pizzas pelo ar: blogger “O Arrumadinho” revela a sua primeira paixão

View this post on Instagram

Embora muita gente ache que me conhece porque me segue nas redes sociais, a verdade é que nem alguns dos meus amigos sabem bem a minha história, o meu percurso. Comecei a trabalhar aos 16 anos, a vender coisas porta a porta. Vendia conjuntos de cinco facas a 1000 escudos, coelhos de peluche, máquinas de costura do tamanho de agrafadores. Foi assim que juntei o meu primeiro dinheiro. Quando fui para o 12. ano, achei que estava com demasiado tempo livre (na altura eram só três disciplinas), então fui fazer um part-time para a Pizza Hut de Setúbal a entregar pizzas ao domicílio. Nas pausas, gostava de ir para a cozinha ajudar os meus colegas a fazer pizzas, e gostava de ser eu a fazer a minha própria pizza para o jantar. Desde essa altura, desde há 27 anos, que não fazia uma pizza. Voltei a fazer hoje. E lembrei-me daqueles tempos, lá está, em que era feliz com tão pouco. Nisso, acho que não mudei. Não preciso de grande coisa para estar bem, equilibrado, feliz