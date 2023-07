Plantar o bem. Catarina Furtado recebe mensagem de agradecimento de ex-reclusa

Catarina Furtado deu, em março deste ano, uma palestra na Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo. Uma ex-reclusa mandou mensagem a agradecer.

“Falei com o coração e ouvi muitos testemunhos. A participação foi imensa! Todas queriam descrever o que ia no seu peito. Estão ali porque cometeram crimes. Não se pode branquear esta evidência, mas o reconhecimento dos atos errados, a vontade interior de querer mudar e as respostas sociais existentes cá fora, são meios para atingir o fim maior: reerguer a vida”, escreveu Catarina Furtado, em março passado, no âmbito de uma palestra que conduziu no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, onde atenderam cerca de 300 reclusas.

Catarina Furtado recolheu, esta quarta-feira, 19 de julho, os frutos da sua passagem por aquela apresentação. Uma ex-reclusa contactou a apresentadora, através de uma mensagem nas redes sociais, e agradeceu o facto de esta ter mudado o rumo da sua história: “Adorei vê-la no estabelecimento prisional, graças a Deus fui absolvida. Mas a sua ida lá ajudou-me imenso e deu-me força para continuar. Obrigada por tudo, a senhora é maravilhosa. E uma grande mulher”, escreveu.

Catarina Furtado decidiu partilhar o testemunho: “Que mensagens tão boas de receber”, notou.

