Polémica das “gordinhas”: Carla Vasconcelos pede desculpa a Inês Herédia

Carla Vasconcelos pediu desculpa a Inês Herédia, depois de ter criticado a atriz por ter usado a palavra “gordas” durante a novela “Festa é Festa”.

Primeiro o ataque, agora o pedido de desculpas. No sábado, Carla Vasconcelos criticou a atriz Inês Herédia que, na novela “Festa é Festa” (TVI), usou a palavra “gordas”. Agora, surge o pedido de desculpas da também atriz, depois da companheira de Gabriela Sobral ter respondido num vídeo.

“@inesheredia desculpa a dureza do meu comentário”, começou por referir Carla Vasconcelos nas redes sociais.

“Fiquei zangada com a forma com que na cena foram tratadas as pessoas gordas, sabendo que nunca aquela frase seria feita com outra minoria qualquer. Fiquei zangada e fui agressiva contigo. Chamei-te acéfala. Desculpa. E por tabela inclui membros da equipa ( alguns deles já trabalharam comigo)”, rematou a atriz.