Polémica das “gordinhas”: Ricardo Castro desvaloriza assunto e defende Inês Herédia

O ator Ricardo Castro juntou-se às vozes conhecidas que estão a comentar a polémica das “gordinhas”, iniciada por Inês Herédia na novela da TVI “Festa é Festa”.

Primeiro foi Inês Herédia, na novela “Festa é Festa”, falar em “gordinhas”, depois foi a vez de Carla Vasconcelos criticar e pedir desculpa e, neste domingo, Ricardo Castro, ex-obeso, desvalorizar a polémica.

“O que é gordofobia?”, começou por questionar o ator que, entre outros trabalhos em televisão, se celebrizou na série “O Prédio do Vasco”.

“1- É ficares sentado numa cadeira durante todas as tuas aulas de educação física, durante um ano lectivo, porque o professor ,depois de te propor que arranjasses um falso atestado a dizer que tens um problema na coluna para te dispensar da aula e tu recusares, diz-te na cara que: ‘um gordo na equipa contamina a evolução de todos’. Contamina como um vírus. E este braço de ferro de um miúdo de 11 anos com um professor faz-te chorar de revolta e contamina o teu rendimento noutras disciplinas, contamina a tua auto-estima”, lembrou Ricardo Castro no Instagram.

“2- É seres escolhido para uma telenovela, fazeres testes de imagem, dizerem que está tudo bem e depois não te dizem mais nada e sabes por amigos que ‘alguém’ achou que o ‘gordo’ não ficava bem no núcleo e porque as novelas são para ‘pessoas bonitas’. Ficas desempregado, com uma filha de seis meses nos braços porque és ‘badocha’ e ‘contaminas’ a telenovela”.

Sobre a polémica cena de Inês Herédia em “Festa é Festa”: “Não ofende em nada a cena interpretada pela atriz @inesheredia, quer no texto do @robertopereira.autor, quer na própria interpretação, porque é humor, comédia ligeira, porque está a fazer o seu trabalho, a respeitar o texto e a valoriza-lo da melhor forma que sabe. Sempre se ‘brincou’ com os gordos e até os gordos brincam com as limitações da sua própria gordura. Da mesma forma que se a @inesheredia tivesse que interpretar um texto, com uma piada sobre duas mulheres na rua de mão dada aos beijos, o faria da mesma forma e provavelmente no fim da cena, depois do ‘Cortaaaa!’ iria dar uma gargalhada pela ‘parvoíce’ e ‘tacanhez’ da cena em si”.

Ricardo Castro remata: “Um ator que interpreta um ‘pedófilo’ não tem que ser pedófilo…este exemplo é exagerado mas assim é mais fácil de entender”.