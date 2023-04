Polémica do corpo: José Carlos Malato defende que Maria Botelho Moniz também deve pedir desculpa

Antes de ver o corpo chamado de “robusto”, Maria Botelho Moniz ironizou com Sofia Sousa e Thierry. Agora, José Carlos Malato defende que também deve pedir desculpa.

Ainda não terminou a novela que dura há uma semana, depois do cronista Alexandre Pais ter chamado Maria Botelho Moniz de “robusta” e afirmado que os braços de Cristina Ferreira eram “flácidos”.

Depois de, nesta semana, terem sido recuperadas imagens antigas do “Curo Circuito”, da SIC Radical, na qual Maria Botelho Moniz brinca com o estrabismo de Thierry e as escolhas sexuais de Sofia Sousa – ex-namorados e ex-participantes da “Casa dos Segredos” -, José Carlos Malato defende que a apresentadora deve pedir desculpa por estes momentos, se Alexandre Pais também se retratar.

“Quem com ferro mata, com ferro morre”, escreveu o apresentador da RTP1 no perfil de Instagram, numa alusão à brincadeira de Maria Botelho Moniz no “Curto Circuito”.

“Ela (e ele) são responsáveis pelo que disseram. Nem que seja há dez anos. Se, entretanto, mudaram, podem e devem pedir desculpa”, defendeu José Carlos Malato.