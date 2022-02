Após polémica com mãe da filha, José Fidalgo responde à letra

José Fidalgo desabafou com os seguidores depois de terem sido apagadas as fotografias que tinha com a filha mais nova no perfil de Instagram. E tudo porque a mãe de Maria ameaçou processar o ator.

Depois de Nádia Nóvoa ter ameaçado intentar uma ação judicial contra o ator por ter partilhado fotos da filha sem a autorização, tal como conta a revista “Maria”, e ter denunciado as imagens no Instagram e Facebook, tendo feito com que estas fossem apagadas, José Fidalgo mostrou-se indignado.

“Que se lixe o estereótipo. Que se lixe o que quer que seja que se f***, mas que se lixe muito. Há um monte de gajos que têm de ter paciência para acreditar no caminho certo para lá chegar. E quando lá chegam, se lá chegarem, agradeçam às vossas crenças. E se não chegarem, pelo menos tentaram. Sou um desses filhos da p***”, escreveu, revoltado.

Além de Maria, José Fidalgo também é pai do filho mais velho, Lourenço, que nasceu durante a relação terminada como Fernanda Marinho.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho do ator na novela “Amor, Amor” (SIC), na qual interpreta o bombeiro Rúben.