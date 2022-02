Depois de polémica, Marco Costa declara-se ao filho da namorada: “Recebo amor a dobrar”

Depois de ter respondido a um comentário sobre ter arranjado uma namorada que é mãe solteira, Marco Costa declarou-se, esta segunda-feira, 7 de fevereiro, ao filho da companheira.

O pasteleiro fez questão de salientar, através do perfil de Instagram, que Vicente foi a melhor “mochila” que lhe podia ter calhado após ter começado a namorar com Carolina Pinto.

“Serás sempre a minha melhor ‘mochila’. E a tua mãe foi só o melhor que me aconteceu nos últimos tempos! Amo-vos como um todo e em troca recebo amor a dobrar!” afirmou o empresário.

Esta declaração de amor surge depois de, no fim de semana, Marco Costa ter recebido um comentário negativo nas redes sociais sobre o facto de namorar com uma mulher que é mãe solteira.

“Devias ter vergonha das palhaçadas que fazes. Se a gaja [Vanessa Martins] te deixou e nem engravidou… Deixa lá o Sadik. […] Devias começar do zero. Não arranjar mulher já com mochila às costas. O puto tem pais. Por muito que te custe, um dia que o queiras repreender ele vai-te dizer: ‘não és o meu pai’”, escreveu um cibernauta.

O antigo concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) ficou revoltado com o comentário e não deixou passar em branco a situação. “Juízo devias ter tu por esse comentário mais parvo e retrógrado que já vi nos últimos tempos! Todas as mulheres que são ‘mães solteiras’ merecem voltar a ser felizes e a refazer a sua vida! Que estupidez de comentário. Achar que arranjei uma mulher com uma mochila às costas. Tens razão, arranjei e é só a melhor mochila do mundo!” afirmou.

Marco Costa garantiu que a sua “função” “será sempre ser o melhor amigo” de Vicente. “É verdade, não sou pai dele, nunca serei, porque ele tem um pai e um bom pai até! Por isso, se um dia eu o chamar a atenção e ele disser que não sou pai dele, só tenho de responder: ‘tens razão, não sou, mas faz o que te digo que quem manda sou eu e a tua mãe’”, prosseguiu. “Agora para terminar, ganha tu juízo! Uma mulher com filho é uma mulher com mais amor para dar!” concluiu.

Lembre-se que o pasteleiro assumiu, em novembro do ano passado, a relação amorosa nas redes sociais. Este é o primeiro relacionamento que o empresário torna conhecido depois do divórcio de Vanessa Martins.