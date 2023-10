Por que é que fala português do Brasil? Laura Figueiredo responde

Uma cibernauta questionou, através das redes sociais, o porquê de Laura Figueiredo falar português do Brasil. A ex-apresentadora respondeu.

Por várias vezes, Laura Figueiredo fala português do Brasil nas redes sociais. Uma cibernauta estranhou e utilizou a caixa de comentários para questionar o porquê: “Por que falas brasileiro quando falas tão bem o português de Portugal?”.

Laura Figueiredo, que tem nacionalidade brasileira, esclareceu: “Mais uma vez, explicar o mesmo. Nasci no Brasil, tenho os dois sotaques e posso falar só com um se for necessário, mas esta página é um pouco de quem sou em casa com as minhas pessoas, onde me sinto segura, daí ter ambos os sotaques aqui”.

Há cerca de um mês, Laura recorreu às redes sociais para assinalar os dois meses do filho. “Dois meses do nosso Gabi. A amar descobrir este mundo azul, mas a amar ainda mais ver diariamente este amor de irmãos”, escreveu, referindo-se à cumplicidade do bebé com a irmã Beatriz.