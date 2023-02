Portugal com lugar assegurado na primeira semifinal da Eurovisão

Portugal já assegurou o seu lugar na primeira semifinal do Festival da Eurovisão da Canção, segundo o sorteio realizado, esta terça-feira, 31 de janeiro, em Liverpool.

O festival contará com duas semifinais, a decorrer na cidade britânica de 9 a 11 de maio, e Portugal vai participar na primeira.

Ao lado de Portugal estará a Croácia, a Irlanda, Letónia, Malta, Noruega, Sérvia, Azerbaijão, República Checa, Finlândia, Israel, Moldávia, Holanda, Suécia e Suíça.

Já na segunda semifinal entrarão a Arménia, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estónia, Grécia, Islândia, Roménia, Albânia, Austrália, Áustria, Geórgia, Lituânia, Polónia, São Marino e Eslovénia.

No entanto, os países pertencentes ao chamado grupo “Big 5” – França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido – não irão disputar as semifinais, nem a Ucrânia, que foi a vencedora da última edição do festival.

A final do Festival da Eurovisão da Canção tem data marcada para 13 de maio.