Português há mais de 40 anos, Marcantonio Del Carlo continua sem nacionalidade

Vive em Portugal há mais de 40 anos, mas continua sem ter nacionalidade. No programa “Júlia”, Marcantonio Del Carlo lamenta a situação.

Aos 15 anos, Marcantonio Del Carlo escolheu Portugal para viver e constituir família. Apesar de viver no país há mais de 40 anos, o ator continua sem conseguir a nacionalidade portuguesa.

Numa entrevista conduzida por Júlia Pinheiro, na tarde desta quinta-feira, 8 de fevereiro, o intérprete lamentou a situação: “O meu processo, neste momento, está na conservatória do arquivo central do Porto”, disse, acrescentando que o mesmo, submetido em outubro, ainda nem começou a ser avaliado.

“Sempre quis ser português, mas a primeira vez que submeti o processo, não foi bem conduzido pela advogada que tive nessa altura. Tenho um documento em falta, que é o documento do cadastro criminal da Rodésia, que hoje é Zimbabué, onde nasci e de onde me vim embora com seis meses. Com seis meses, só se tivesse roubado um biberão a outra criança. E esse cadastro é impossível obtê-lo porque era outro país”, explicou.

O ator, que está há vários anos na mesma situação, garante: “Agora se não me derem nacionalidade, vou desistir de vez. E se não me derem é mesmo por teimosia burocrática”.

Recorde-se que, em junho de 2023, Marcantonio Del Carlo recorreu às redes sociais para expor a situação.