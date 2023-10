Poucos dias antes de retomar a digressão, Taylor Swift falha jogo de Travis Kelce

As aparições de Taylor Swift e Travis Kelce têm sido frequentes. No entanto, a cantora prepara-se para falhar um dos jogos do Kansas City Chiefs.

Nos últimos jogos do Kansas City Chiefs, Taylor Swift esteve presente e vibrou nos camarotes junto da família do jogador Travis Kelce.

A cantora norte-americana e o jogador estão mais próximos do que nunca, mas aproximam-se tempos de muito trabalho, principalmente para a intérprete de “Love Story”.

Ao contrário do que é habitual, Taylor Swift não vai viajar para Denver este domingo, 29 de outubro, para assistir ao jogo entre o Kansas City Chiefs e o Broncos, avança o “TMZ”.

Segundo a publicação, a ausência da artista deve-se ao facto de estar prestes a retomar a “The Eras Tour”, que esteve parada nos últimos dois meses. O próximo concerto de Taylor Swift acontece em Buenos Aires, a dia 9 de novembro, mas, em maio do próximo ano, a intérprete irá pisar solo português.

Nos dias 24 e 25 de maio, Taylor atua no Estádio da Luz, em Lisboa. A corrida aos bilhetes, que custavam até 539 euros, levou os fãs à loucura.