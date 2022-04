“Praça da Alegria” (RTP) em festa para dar os parabéns a Jorge Gabriel

Jorge Gabriel completou mais o 52.º aniversário e durante o programa das manhãs da RTP1 “Praça da Alegria” houve festa e bolo de aniversário.

O apresentador começou o dia com a celebração da data em que celebra mais um ano. Os elementos da equipa e a apresentadora Sónia Araújo juntaram-se no final do programa para cantar os parabéns.

https://www.instagram.com/p/CAxaEhnn2Fm/

Ao longo do dia nas redes sociais, foram vários os colegas de profissão que fizeram questão de manifestar a sua amizade por Jorge Gabriel, tais como os apresentadores Pedro Fernandes e Tânia Araújo Pereira.

