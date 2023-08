“Praia, esplanada, almoço a olhar para o mar”. Júlia Pinheiro está de férias por Portugal

Júlia Pinheiro tem utilizado as redes sociais para fazer algumas partilhas descontraídas das férias. Após ter estado na Comporta, rumou até ao Algarve.

Júlia Pinheiro tem recorrido às redes sociais para deliciar os seguidores com alguns registos das férias. Inicialmente, a anfitriã das tardes da SIC esteve na Comporta, pequena localidade em Alcácer do Sal. “Praia, esplanada, almoço a olhar para o mar. Tempo para preguiçar. Um bom começo de semana para todos”, escreveu na legenda da descrição, onde surgia de túnica azul num clube de praia.

Logo após a passagem pela Comporta, a apresentadora rumou até ao Algarve, onde tem estado nos últimos dias. “Aguardei o almoço sabendo que me irariam mimar. Magnífico repasto pelas mãos do chefe das Conversas se Alpendre. Obrigada, Marta Guevara a melhor anfitriã do Algarve”, referiu na legenda de uma outra publicação.

Na caixa de comentários, os fãs aproveitaram para desejar boas férias. “Ficou muito bem na foto querida Júlia! Continuação de boas férias. Beijinhos com muito carinho”, “Boas férias, menina Júlia” e “Merecidas férias” foram alguns dos exemplos.