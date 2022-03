“Preciso de não ter tempo para pensar”: Tony Carreira tem mais de 60 concertos marcados

Continua na ordem do dia a entrevista de Tony Carreira à TVI. O cantor volta aos palcos em 2022 com mais de 60 datas marcadas.

A entrevista de Tony Carreira, nesta segunda-feira, a Manuel Luís Goucha, na TVI, continua a marcar a atualidade. Depois de admitir que abusou da bebida, ficou agressivo e que não condena, para já, Ivo Lucas – o ator da SIC que conduzia a viatura que teve o acidente no qual Sara Carreira perdeu a vida -, o intérprete falou dos concertos que aí vêm no próximo ano.

São mais de 60, segundo as contas do cantor, entre Portugal e França. “Já pedi ao meu agente para marcar o maior número de espetáculos possível. São para aí 25 em França e 40 em Portugal, no próximo ano”, referiu Tony Carreira, que justificou: “Preciso de não ter tempo para pensar e a música é das poucas coisas que me dá alegria. Adormeço todas as noites a chorar na almofada mas, de manhã, quando acordo, a realidade é muito pior”, disse ainda na conversa com Manuel Luís Goucha.