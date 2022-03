Após receber prémio, Mafalda Sampaio agradece ao namorado: “É fundamental nisto tudo”

Depois de receber o prémio Prémio Cinco Estrelas na categoria de influenciadores digitais, Mafalda Sampaio agradeceu ao namorado, Guilherme Machado, todo o apoio.

A influenciadora digital mostrou-se feliz com a premiação, referindo que este troféu tem um “sabor diferente” dos que já recebeu. “Não existia um apelo ao voto como nos anteriores. Várias pessoas anónimas consideraram-me uma influenciadora merecedora deste”, começou por escrever no Instagram.

“Não sei como agradecer, não sei como lidar… Estes últimos anos de trabalho têm sido muito desafiantes com confinamento, gravidez, pós-parto e filhos tão pequenos. Isto só me dá força para continuar a acreditar que alguma coisa tenho feito bem – sofro um bocado do síndrome do impostor. Gostava de conseguir fazer mais e melhor, mas tenho-me dado algum tempo. Na verdade, a maior parte das pessoas estaria neste momento de licença de maternidade e eu nem por isso… mas não me posso queixar, tenho outra liberdade e flexibilidade que muitos também não têm”, prosseguiu.

“Tento genuinamente, dar o melhor de mim através de partilhas das minhas experiências ao longo destes últimos oito anos e acho que tem valido a pena. Quero só agradecer-vos por também partilharem muito comigo através de DM’s e comentários, acredito mesmo que somos uma ‘comunidade’ muito boa e positiva”, admitiu.

No final, Mafalda Sampaio realçou o trabalho do namorado nesta sua caminhada. “Como é óbvio, o Gui está comigo nesta fotografia porque estamos nisto juntos desde 2016. Meu namorado, pai dos meus filhos e também meu manager/sócio/colega de trabalho, como quiserem”, explicou.

“É ele que está por trás de cada parceria, colaboração, reunião, tudo o que uma agência faz se resume numa só pessoa, nele. Apesar de não se ver, ele é fundamental nisto tudo. Obrigada”, concluiu.

Lembre-se que Mafalda Sampaio foi receber o prémio pessoalmente depois de, em janeiro, ter recebido a informação de que tinha arrecadado o troféu.

A criadora de conteúdos é mãe do filho mais novo, Francisco, que nasceu em novembro do ano passado, e da filha mais velha, Madalena. Os dois são fruto do relacionamento que a “influencer” mantém com Guilherme Machado.