Preparação para o calor: os treinos das famosas para o verão

As férias chegaram, mas a saúde não tira descanso. As celebridades continuam a treinar e mais intensamente do que nunca. Veja aqui alguns dos treinos.

O calor chegou, tempo de praia e piscina e de pôr o corpo ainda mais em forma. A saúde vem sempre em primeiro lugar e, mesmo em férias, os treinos não ficam em segundo plano. Esse é o exemplo que as famosas têm passado.

Andreia Rodrigues partilha vários treinos que a mantêm em forma. Pernas, glúteos, abdominais. A apresentadora mostra vários detalhes dos exercícios físicos que pratica em casa, fáceis de recriar e também receitas saudáveis.

A apresentadora Isabel Silva é adepta da vida ativa. É de conhecimento público. Entre corridas e treinos, ‘Belinha’ anda sempre a correr de um lado para o outro. A apresentadora é maratonista e gosta de mostrar os exercícios de reabilitação para prevenir lesões e melhorar a performance.

Recém-solteira, Sara Matos está a dar tudo nos treinos. Esta semana, a atriz mostrou um intenso treino de abdominais até de cabeça para baixo.

A Georgina Rodríguez também não falha. Entre aulas de dança e treinos, a companheira de Ronaldo tem treinado intensivamente. Dançar com saltos, agachamentos, agachamentos com saltos. Trabalhar os glúteos com todo o foco.

Nem a gravidez impediu os treinos. Laura Figueiredo foi mãe há poucas semanas, mas mesmo quando ainda estava no estado de graça, o exercício físico era indispensável. E, juntando a gravidez ao calor, a apresentadora aproveitou para treinar na piscina.

Sofia Arruda também é adepta dos treinos. Os exercícios de pernas e glúteos são, geralmente, o de predileção das mulheres. Mas a mobilidade e flexibilidade também são essenciais. A atriz mostra esses dois lados: o da mobilidade e reabilitação e os treinos com carga.

Apesar dos treinos, a alimentação também é um ponto-chave para um estilo de vida saudável. E no verão, a hidratação não pode faltar também.