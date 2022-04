Presidente do Sporting celebra nove meses do filho Santiago

Frederico Varandas mostrou, este fim de semana, uma imagem dos nove meses do pequeno Santiago. O presidente do Sporting mostrou-se orgulhoso.

Como ele cresceu: Santiago, filho do presidente do Sporting e da mulher, Katarina, chegou aos nove meses e o orgulhoso papá publicou uma foto divertida no perfil de Instagram.

“Nine months with this little lion” (nove meses com este pequeno leão), escreveu Frederico Varandas.

Apesar de atravessar uma excelente fase na vida pessoal, o presidente do Sporting vive com as críticas de muitos sócios leoninos, desagradados com o quarto lugar na Primeira Liga conquistado na temporada passada, atrás de FC Porto, Benfica e Sp. Braga.