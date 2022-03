Pressionada pela pandemia, estilista Fátima Lopes abre loja “online”

Fátima Lopes abriu uma loja “online”. A estilista madeirense explicou aos milhares de seguidores que “novos tempos exigem novas estratégias”.

“Queridos amigos, novos tempos exigem novas estratégias e a pensar numa resposta para a nova realidade, nasce hoje a loja online Fátima Lopes”. É festa forma que a estilista inicia o texto no qual se dirige aos seguidores para, de seguida, explicar o que aí vem: “Trata-se de uma aposta séria no E-Commerce, como plataforma direta da marca para o comércio Global. O novo site Fátima Lopes apresenta-se com um cariz moderno, acessível e bilíngue (Português e Inglês) e pretende ser uma forte ligação entre a marca e os vários mercados”.