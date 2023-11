Prestes a embarcar para os Açores, Sofia Ribeiro deixa sobrinhas com pessoa de “confiança”

Foi este verão que Sofia Ribeiro adotou as sobrinhas, mas a atriz prepara-se para abraçar um novo projeto de ficção, que terá cenas gravadas nos Açores.

Tal como a N-TV já havia noticiado, a atriz Sofia Ribeiro vai integrar o elenco do novo projeto de ficção da SIC, que irá ter cenas gravadas nos Açores. A intérprete, que mudou, recentemente, da TVI para a estação de Paço de Arcos, adotou as sobrinhas no verão e, devido ao trabalho, viu-se obrigada a arranjar alguém para ajudar nesta fase.

Em declarações à revista “TV Mais”, Sofia referiu que as meninas vão ficar em Lisboa com uma pessoa de “confiança”: “São períodos curtos, mas vão obrigar-me a estar um tempinho longe. Felizmente, caiu-me um anjo do céu. Tenho uma senhora, Isabel, que me tem ajudado, normalmente nos finais de dia, quando as meninas vêm da escola e até eu chegar. Ela disponibilizou-se a ficar com elas no período em que vou estar fora”.

“Quando soube que ia estar algum tempo ausente, até deixei de ouvir. Só pensava como é que iria fazer com as meninas. Felizmente tudo se alinhou. O ‘anjo’ Isabel prontificou-se a dar-me essa ajuda. Fiquei muito comovida. Sinto que é um anjo que apareceu nas nossas vidas e que ajuda muito”, acrescentou.

Posteriormente, Sofia notou que, se não fosse Isabel a aparecer, “seria muito difícil”, uma vez que não tem uma rede familiar que consiga dar apoio: “Ter alguém de responsabilidade e confiança tira-me um peso do coração para poder ir fazer o meu trabalho o melhor possível”.