Prestes a ser mãe, Marta Melro garante que vai ter saudades da “barriguinha”

Marta Melro garantiu que vai ter saudades da “barriguinha” de grávida quando tiver sido mãe pela primeira vez da filha, Aurora.

A atriz, que integrou o elenco da novela “Festa é Festa”, tem partilhado vários momentos desta sua primeira aventura na maternidade nas redes sociais. Desta vez, a artista desabafou sobre a “barriguinha”.

“Toda a gente me diz que vou sentir saudades da minha barriga (mesmo quem passou mal na gravidez me diz que tem saudades da bolinha)”, começou por contar.

“Tenho a certeza que vou sentir saudades dela e tenho andado a tirar mil fotos para a registar e a fazer-lhe festinhas a toda a hora porque na verdade até há bem pouco, não tive tempo nem para curtir esta gravidez portanto apesar do peso em cima destas pernas que me dá andar de pata, as coxas que assam (agora entendo as meninas com coxas boas que sofrem no verão com isso) e os pés que incham por tudo e por nada vou andar a exibir esta pança sem pudor até não poder mais”, prosseguiu.

O casal anunciou o nome da bebé em março. “Não tenho a menor dúvida que a Aurora terá o melhor pai do mundo. O universo sabe o que faz. Feliz dia aos pais, às mães, avós, tios e todos aqueles que são pai!”

A companheira de Paulo Vintém já tinha revelado ter sido apanhada de surpresa com a gravidez. “Era um assunto que estava, de alguma forma, arrumado tanto para mim como para o Vintém. Supostamente, não podia acontecer de forma natural, daí ser tão inesperado”, contou.