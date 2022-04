Prestes a voltar aos palcos, Ivo Lucas: “Obrigado a cada um de vocês”

A um dia de voltar aos concertos a solo, Ivo Lucas lembrou as noites que passou a ensaiar em casa quando era mais novo. O artista agradeceu ainda o apoio dos fãs nesta caminhada.

O cantor vai regressar aos palcos a 2 de abril, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Esta é uma sala com que o intérprete tem sonhado desde que começou a tocar guitarra em Casais Novos.

“Sonhei tantas noites com o dia em que ia ver a minha cara num cartaz à porta de uma sala emblemática de Portugal”, começou por afirmar.

“Sinceramente não sei quanto tempo levei até chegar aqui, mas prometo que vou agarrar esta oportunidade com a mesma força e empenho com que ensaiava para as paredes do meu quarto”, assegurou.

Ivo Lucas fez questão de agradecer o apoio dos seguidores na sua caminhada. “Obrigado a cada um de vocês. Por estarem aqui, por estarem comigo, por me permitirem sonhar e não deixarem o miúdo dos Casais Novos que só queria tocar guitarra, desaparecer. Porto, sábado é por vocês”, rematou.

Este é o retorno do artista aos concertos a solo depois da morte da namorada, Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, vítima de um acidente de viação na A1. Lembre-se que o também ator da SIC seguia com a companheira na viatura em que se deu o sinistro.

Durante este período, o cantor tinha subido ao palco com a melhor amiga da namorada e intérprete Bárbara Bandeira, no Coliseu dos Recreios, em novembro do ano passado. “Nunca vou conseguir descrever esta noite e todo o amor presente naquela sala”, desabafou.