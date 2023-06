Preta Gil comemora o fim do ciclo de radioterapia

A cantora brasileira Preta Gil, que foi diagnosticada com cancro, terminou a radioterapia e comemorou mais essa etapa.

Entre as várias comemorações que já aconteceram esta semana, houve mais uma, mas com um teor mais simbólico.

Preta Gil, cantora brasileira e filha do canto Gilberto Gil, foi diagnosticada com cancro no intestino em janeiro deste ano e desde então estava a realizar tratamentos, como a radioterapia.

Na passada terça-feira, dia 6 de junho, a cantora celebrou mais uma etapa concluída desta luta ao anunciar que havia terminado o ciclo de radioterapia.

Com um vídeo nas redes sociais, Preta Gil fez o anúncio e acrescentou que terá dois meses de pausa para ser operada. A cantora estava a realizar as sessões em São Paulo, mas irá voltar à cidade natal, o Rio de Janeiro, onde irá aguardar para a cirurgia de retirada do tumor.

“Última radioterapia! Venci mais uma batalha! Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! A todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho!”, começou por dizer.

“Aos meus amigos, já não tenho mais palavras para agradecer por tanto. Nós juntos para sempre e sempre! Já deu certo, vamos para próxima etapa!”, terminou.