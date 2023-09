Preto dominou a passadeira vermelha do “Palácio das Estrelas”

A elegância e o glamour invadiram a Sala do Trono do Palácio de Queluz, numa noite em que a TVI deu a conhecer as estreias da próxima temporada.

Neste domingo, 3 de setembro, a Sala do Trono do Palácio de Queluz encheu-se de elegância e glamour para receber a gala “Palácio das Estrelas”. O formato da TVI tinha como objetivo apresentar os programas para a próxima temporada da estação.

Além das estreias que já estavam previstas, como o “Big Brother” ou a telenovela “Cacau”, ficou-se a saber que o “reboot” dos “Morangos com Açúcar” estreia em outubro, mas a grande novidade foi mesmo o regresso do “Dança com as Estrelas”.

Numa noite recheada de boa disposição, os convidados optaram por conjugações pretas. Matilde Reymão, protagonista do novo projeto de ficção da TVI, elegeu um fato com brilhos dos pés à cabeça. Cristina Ferreira também prendeu a atenção com um look de alta costura, onde o corpete era a a estrela da noite. Ana Guiomar, Mafalda Castro e Maria Cerqueira Gomes apostaram, também, no preto, mas sem grandes brilhos.

Nos looks masculinos, o preto predominou, à semelhança dos looks femininos. Veja algumas imagens abaixo.

Houve, ainda, algumas estrelas que optaram por tonalidades vibrantes, como o rosa, roxo ou vermelho. A maioria integra o elenco da nova série juvenil, uma colaboração entre a TVI e a Prime Video.