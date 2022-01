A viver a primeira gravidez, Catarina Gouveia testa positivo à covid-19

Catarina Gouveia revelou, esta quarta-feira, 19 de janeiro, que testou positivo à covid-19 pouco tempo depois do marido, Pedro Melo Guerra, ter sido infetado.

A atriz acabou por testar positivo ao novo Coronavírus e juntou-se ao companheiro que também está em isolamento profilático. No perfil de Instagram, a intérprete, que está grávida do primeiro filho, partilhou o momento com os fãs. “Depois do Pedro ter testado positivo, na passada quinta-feira, era quase inevitável e também eu acabei por testar positivo. Estou sem sintomas, o que me traz alguma serenidade!” referiu.

“Agora, prosseguimos juntos o nosso isolamento, nesta boa bolha de amor. Obrigada pela maravilhosa energia que nos enviaram nos últimos dias!” acrescentou Catarina Gouveia na legenda.

A influenciadora digital já tinha feito um primeiro teste PCR que deu negativo quando o seu companheiro testou positivo. A atriz admitiu ter ficado assustada por causa do primeiro filho em comum com Pedro Melo Guerra. “Fiquei mais ansiosa e inquieta pela gravidez e, estes últimos dias, só tenho pedido a Deus que me mantenha negativa e acho que as minhas preces têm sido ouvidas”, frisou, antes de testar positivo.