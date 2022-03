Após ter anunciado a gravidez, Filipa Nascimento agradece carinho

Depois de ter revelado que vai ser mãe pela primeira vez, Filipa Nascimento agradeceu, esta segunda-feira, 21 de março, o carinho que recebeu dos seguidores.

A atriz, que integra o elenco da novela “Amor, Amor”, da SIC, está a viver a primeira gravidez. No perfil de Instagram, a artista fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento aos fãs que a parabenizaram pela nova fase.

“Muito obrigada por todas as vossas mensagens. Estamos de coração cheio”, escreveu a intérprete no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. O marido, Duarte Gomes, também partilhou a imagem da companheira.

O casal anunciou a gravidez, este sábado, 20 de março. A “Mel”, da novela “Amor, Amor”, deu a boa nova nas redes sociais, num vídeo cheio de humor no qual o marido, Duarte Gomes, estaciona a carrinha do casal no lugar reservado a mulheres grávidas.

“Ganhámos prioridade”, escreveu a protagonista da trama na SIC nas redes sociais, para receber, minutos depois do “post”, os parabéns de Pedro Carvalho, Rui Unas, Cláudia Borges, Marta Faial ou Daniel Oliveira.

Recorde-se que Filipa Nascimento e Duarte Gomes casaram-se em setembro do ano passado, em Sintra.