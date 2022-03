Já se sabe o nome do primeiro bebé de Benedita Pereira

Benedita Pereira está grávida de um menino que se vai chamar Álvaro. A revelação aconteceu sem querer durante um vídeo feito pela amiga Paula Lobo Antunes.

A atriz esteve no programa “A Tarde É Sua” (TVI), apresentado por Fátima Lopes, para conversar sobre esta sua primeira experiência na maternidade. Entre surpresas, acabaram por acontecer duas grandes revelações.

Num vídeo gravado por Paula Lobo Antunes enviado à amiga intérprete durante o formato das tardes do quarto canal ouve-se a companheira de Jorge Corrula a chamar Álvaro ao bebé.

Benedita Pereira adiantou ainda que o amigo e colega de profissão Manuel Moreira vai ser o padrinho do bebé.

Este será o primeiro filho em comum do casamento entre a atriz e Francisco Roldão Cruz. O casal oficializou a relação em julho do ano passado, na Conservatória do Registo Civil de Lagos, no Algarve.

LEIA TAMBÉM: